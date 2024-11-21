Боец Джефф Монсон решил стать депутатом Госдумы

Бывший американский боец MMA Джефф Монсон мечтает работать в Государственной думе РФ. В интервью РИА Новости 21 ноября он заявил, что хочет приносить пользу своей новой родине.
«Через два года я планирую стать депутатом Госдумы РФ. Работа предстоит сложная, но она захватывает. Главная причина, по которой я стремлюсь к этому, — желание помогать людям, особенно детям. Это моя мечта и главная цель в жизни», — заявил Монсон.
Родившись в США, Монсон большую часть своей спортивной карьеры выступал под американским флагом. Однако в марте 2013 года он заявил о намерении стать гражданином России. Российский паспорт он получил в 2018 году, а уже в сентябре того же года он стал депутатом совета городского округа Красногорск.
В 2020 году Монсон перебрался в Уфу, где открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга. В сентябре 2023 года он стал депутатом парламента Башкортостана, представляя партию «Единая Россия».
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