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Спорт Боец Джефф Монсон решил стать депутатом Госдумы

Боец Джефф Монсон решил стать депутатом Госдумы

1 622
25 комментариев

Бывший американский боец MMA Джефф Монсон мечтает работать в Государственной думе РФ. В интервью РИА Новости 21 ноября он заявил, что хочет приносить пользу своей новой родине.

«Через два года я планирую стать депутатом Госдумы РФ. Работа предстоит сложная, но она захватывает. Главная причина, по которой я стремлюсь к этому, — желание помогать людям, особенно детям. Это моя мечта и главная цель в жизни», — заявил Монсон.

Родившись в США, Монсон большую часть своей спортивной карьеры выступал под американским флагом. Однако в марте 2013 года он заявил о намерении стать гражданином России. Российский паспорт он получил в 2018 году, а уже в сентябре того же года он стал депутатом совета городского округа Красногорск.

В 2020 году Монсон перебрался в Уфу, где открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга. В сентябре 2023 года он стал депутатом парламента Башкортостана, представляя партию «Единая Россия».

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Комментарии
25
Фокусник Данилин
1 час
Будут там с Валуевым друг друга буцкать ...
михаил.ру
1 час
всему миру на потеху
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