Боец Джефф Монсон решил стать депутатом Госдумы

«Через два года я планирую стать депутатом Госдумы РФ. Работа предстоит сложная, но она захватывает. Главная причина, по которой я стремлюсь к этому, — желание помогать людям, особенно детям. Это моя мечта и главная цель в жизни», — заявил Монсон.

Родившись в США, Монсон большую часть своей спортивной карьеры выступал под американским флагом. Однако в марте 2013 года он заявил о намерении стать гражданином России. Российский паспорт он получил в 2018 году, а уже в сентябре того же года он стал депутатом совета городского округа Красногорск.