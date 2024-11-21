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Технологии Энергетический Петербург Работу в районах вечной мерзлоты обсудили нефтяники на конференции в Петербурге

Работу в районах вечной мерзлоты обсудили нефтяники на конференции в Петербурге

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Более 200 экспертов со всей России собрались в Санкт-Петербурге на общероссийской конференции «Нефтегазовая инфраструктура на многолетнемерзлых грунтах». Они представляют и обсуждают новые подходы к мониторингу объектов в зоне вечной мерзлоты, обустройству инфраструктуры в северных регионах, а также подготовку профильных отраслевых специалистов.

Инициаторами проведения конференции стали «Газпром нефть» и Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого — общеотраслевая площадка должна помочь в поиске новых подходов к обустройству объектов в криолитозоне и их адаптации к изменениям климата. На конференции в обсуждении участвуют ведущие ученые, разработчики технологий, представители высших и средних учебных заведений, промышленных предприятий и органов власти. Они говорят об актуальных разработках и новых подходах к реализации индустриальных проектов на Крайнем Севере, потребностях отрасли в высококвалифицированных специалистах по вечной мерзлоте, решениях для геотехнического мониторинга и повышения надежности инфраструктуры на арктических территориях.

Особенно актуальны эти вопросы для компаний, разрабатывающих месторождения в Заполярье. Так, в 2024 году «Газпром нефть» создала Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне, который систематизирует передовые подходы к проектированию, строительству и эксплуатации промышленных объектов на Крайнем Севере. В центре проводятся научные исследования, комплексная оценка проектов, испытания технологий, оборудования и материалов, применяемых для создания инфраструктуры на вечномерзлых грунтах.

«Изменение многолетней мерзлоты является глобальным вызовом для нефтегазового сектора, — отметил Антон Джалябов, заместитель председателя правления „Газпром нефти“. — „Газпром нефть“ имеет значительный опыт по реализации масштабных проектов в регионах Крайнего Севера. Мы строим здания, дороги и инженерные сети, ведем добычу углеводородов с применением самых передовых и экологичных технологий, доступных сегодня в отрасли».

Многолетняя мерзлота покрывает более 65% территории России, в первую очередь в Восточной и Западной Сибири. Сохранение вечномерзлых грунтов необходимо как для запуска новых проектов, так и для надежной эксплуатации существующей инфраструктуры — зданий, дорог, школ, больниц, аэропортов и инженерных сооружений — в регионах Крайнего Севера.

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