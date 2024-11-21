Против математика и блогера Михаила Вербицкого возбудили дело о призывах к терроризму

Уголовное дело о призывах к терроризму возбудили против математика и блогера Михаила Вербицкого. Об этом 21 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В 2010 году Михаил Вербицкий проиграл суд клоуну и дрессировщику Юрию Куклачеву. В своем блоге математик намекнул на насильственные методы дрессировки питомцев. Юрий Куклачев оскорбился и обратился с иском в суд, заявив, что записи в дневнике Вербицкого были написаны «с ругательствами и использованием ненормативной лексики». Суд частично удовлетворил иск Куклачева к Вербицкому, постановив взыскать с последнего 40 тысяч рублей, а также удалить ряд публикаций. Блогер счел решение суда цензурой и подал кассационную жалобу. Ее отклонили, и решение вступило в законную силу.