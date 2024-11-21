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Общество Против математика и блогера Михаила Вербицкого возбудили дело о призывах к терроризму

Против математика и блогера Михаила Вербицкого возбудили дело о призывах к терроризму

3 660
12 комментариев

Уголовное дело о призывах к терроризму возбудили против математика и блогера Михаила Вербицкого. Об этом 21 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что дело связано с призывами нанести удары по России. В настоящее время Вербицкий находится за границей.

Ранее сообщалось, что Вербицкий также выступал с критикой СВО и выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холле».

В 2010 году Михаил Вербицкий проиграл суд клоуну и дрессировщику Юрию Куклачеву. В своем блоге математик намекнул на насильственные методы дрессировки питомцев. Юрий Куклачев оскорбился и обратился с иском в суд, заявив, что записи в дневнике Вербицкого были написаны «с ругательствами и использованием ненормативной лексики». Суд частично удовлетворил иск Куклачева к Вербицкому, постановив взыскать с последнего 40 тысяч рублей, а также удалить ряд публикаций. Блогер счел решение суда цензурой и подал кассационную жалобу. Ее отклонили, и решение вступило в законную силу.

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Комментарии
12
ДЕД
2 часа
...Ранее сообщалось, что Вербицкий также выступал с критикой СВО и выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холле»... Ну, адекватный человек... Конечно такие опасны для нынешнего режима.
Сила в Правде!!
2 часа
так за что возбудили то не понятно.
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