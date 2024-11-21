Оправдывали название: у клуба «Скандал» в Невском районе мужчине разбили голову

Под утро воскресенья с переломанным черепом на скорой увезли 33-летнего мужчину с проспекта Пятилеток, 8, к. 1. Как сообщала пресс-служба ГУ МВД России по региону, инцидент произошел у клуба — по данному адресу расположен «Скандал-бар».

Полиция сообщала, что пострадавшего у входа в клуб избили неизвестные и по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Накануне трое самостоятельно пришли в отдел УМВД в Невском районе и признались в своей причастности к преступлению. Среди них оказался 27-летний администратор бара.