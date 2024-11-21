Серые гуси сделали остановку в Петербурге и успели познакомиться с местной скандалисткой

Два серых гуся по дороге из арктической тундры на зимовку отстали от своей стаи и решили отдохнуть в Петербурге. Об этом рассказывает 21 ноября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

«Удивительно: дикие птицы совершенно не боятся людей! Вероятно, они никогда не видели человека и не понимают, что мы можем представлять для них опасность», — пишет Павел Глазков.

Во время съёмки появилась ворона. Сначала гости её отогнали, а потом, когда она прилетела второй раз, решили с ней не связываться. Они уверенно поднялись на крыло и полетели в сторону Финского залива и Западной Европы — туда, где они зимуют.