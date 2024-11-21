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Общество Серые гуси сделали остановку в Петербурге и успели познакомиться с местной скандалисткой

Серые гуси сделали остановку в Петербурге и успели познакомиться с местной скандалисткой

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7 комментариев

Два серых гуся по дороге из арктической тундры на зимовку отстали от своей стаи и решили отдохнуть в Петербурге. Об этом рассказывает 21 ноября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

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Гуси вегетарианцы, питаются в основном молодой зеленой травой, клубнями и корешками. Трава на газоне им понравилась.

«Удивительно: дикие птицы совершенно не боятся людей! Вероятно, они никогда не видели человека и не понимают, что мы можем представлять для них опасность», — пишет Павел Глазков.

Во время съёмки появилась ворона. Сначала гости её отогнали, а потом, когда она прилетела второй раз, решили с ней не связываться. Они уверенно поднялись на крыло и полетели в сторону Финского залива и Западной Европы — туда, где они зимуют.

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Гуси Птицы Природа Павел Глазков
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Комментарии
7
VKuser133194187
2 часа
Гуси полетели в правильном направлении.
Evgeniy Opel_Reshetov
1 час
Серый гусь не живёт в Арктике. И это не серый гусь. Эт гуменник.
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