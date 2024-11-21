Курьера задержали после виртуальной доставки детского порно в Петербурге

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 ноября, накануне процессуально задержан 37-летний житель Парголово. По версии следствия, петербуржец рассылал порнографические материалы с участием детей в анонимном чате для общения со случайными собеседниками в Telegram. Распространением сомнительного контента он занимался, как считают, в том числе рядом с магазином-складом, в котором работает курьером.

По предварительным данным, мужчина привлёк внимание сотрудников во Всеволожском районе Ленобласти несколько дней назад. Тогда в его телефоне обнаружили фотографии и видео с детьми.

Обстановка изолятора петербуржцу должна быть знакома. В 2011 году его судили за развратные действия, совершённые в отношении двух или более несовершеннолетних. По информации агентства, одной из жертв нездорового внимания на тот момент 22-летнего мужчины стала второклассница, которая жила по соседству. Суд назначил ему 6,5 года колонии.