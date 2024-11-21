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Происшествия Курьера задержали после виртуальной доставки детского порно в Петербурге

Курьера задержали после виртуальной доставки детского порно в Петербурге

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4 комментария

Уголовное дело об обороте детского порно возбудило следствие Выборгского района Петербурга. Под подозрением курьер, которому не впервые вменяют преступления против половой неприкосновенности детей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 ноября, накануне процессуально задержан 37-летний житель Парголово. По версии следствия, петербуржец рассылал порнографические материалы с участием детей в анонимном чате для общения со случайными собеседниками в Telegram. Распространением сомнительного контента он занимался, как считают, в том числе рядом с магазином-складом, в котором работает курьером.

По предварительным данным, мужчина привлёк внимание сотрудников во Всеволожском районе Ленобласти несколько дней назад. Тогда в его телефоне обнаружили фотографии и видео с детьми.

Обстановка изолятора петербуржцу должна быть знакома. В 2011 году его судили за развратные действия, совершённые в отношении двух или более несовершеннолетних. По информации агентства, одной из жертв нездорового внимания на тот момент 22-летнего мужчины стала второклассница, которая жила по соседству. Суд назначил ему 6,5 года колонии.

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Комментарии
4
Гость
36 минут
Возвращение в курятник!
Гость
34 минуты
Порно для самых маленьких.
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