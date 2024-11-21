Небо в полоску украсило Петербург. Что готовит нам погода

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 ноября в городе облачно, днем с прояснениями, осадки небольшие, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем составит плюс 1-3 градуса.

Сегодня регион продолжит ощущать влияние североатлантического циклона, но на этот раз окажется в стороне от его атмосферных фронтов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».