В Госдуму внесен законопроект о создании единого платежного QR-кода

Группа из семи депутатов вместе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о создании единого платежного QR-кода. Он предполагает внесение поправок в два закона: «О Центральном банке Российской Федерации» и «О национальной платежной системе».

Из пояснительной записки следует , что у совета директоров ЦБ появятся полномочия определять сроки внедрения универсального QR-кода, а банки и филиалы иностранных банков обяжут при оплате предоставлять реквизиты перевода или ссылку на них только через единый QR-код. Помимо этого, банки обязаны будут внедрить в терминалы в торговых точках возможность отображать исключительно универсальный QR-код. Оператором услуг по предоставлению этого кода будет Национальная система платежных карт, оператор системы «Мир».

О намерении сделать обязательным для всех один универсальный QR-код для проведения платежей 17 октября заявляла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

QR, по ее словам, — это технологический и инфраструктурный стандарт, который позволяет всем участникам рынка развивать свои сервисы и услуги и конкурировать на равных.