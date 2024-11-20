В Госдуму внесен законопроект о создании единого платежного QR-кода

Группа из семи депутатов вместе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о создании единого платежного QR-кода. Он предполагает внесение поправок в два закона: «О Центральном банке Российской Федерации» и «О национальной платежной системе».
Код разрабатывают Банк России и консорциум банков («Сбер», «Альфа-Банк» и «Т-Банк»).
Из пояснительной записки следует, что у совета директоров ЦБ появятся полномочия определять сроки внедрения универсального QR-кода, а банки и филиалы иностранных банков обяжут при оплате предоставлять реквизиты перевода или ссылку на них только через единый QR-код. Помимо этого, банки обязаны будут внедрить в терминалы в торговых точках возможность отображать исключительно универсальный QR-код. Оператором услуг по предоставлению этого кода будет Национальная система платежных карт, оператор системы «Мир».
О намерении сделать обязательным для всех один универсальный QR-код для проведения платежей 17 октября заявляла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
QR, по ее словам, — это технологический и инфраструктурный стандарт, который позволяет всем участникам рынка развивать свои сервисы и услуги и конкурировать на равных.
«Мы считаем, что QR должен быть один», — сказала глава ЦБ.
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