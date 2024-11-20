В водоеме Ленобласти найден перевернутый автомобиль

В водоеме возле деревни Лигово Волховского района Ленобласти очевидцами был обнаружен перевернутый автомобиль. Сообщение о находке поступило 20 ноября в аварийно-спасательную службу.
На место происшествия отправились спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, которые вытащили автомобиль из воды и передали его сотрудникам полиции.
В машине и в воде людей не обнаружено. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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