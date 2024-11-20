В водоеме Ленобласти найден перевернутый автомобиль

В водоеме возле деревни Лигово Волховского района Ленобласти очевидцами был обнаружен перевернутый автомобиль. Сообщение о находке поступило 20 ноября в аварийно-спасательную службу.

Источник: Официальный канал Аварийно-спасательной службы Ленинградской области







На место происшествия отправились спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, которые вытащили автомобиль из воды и передали его сотрудникам полиции.

Источник: Официальный канал Аварийно-спасательной службы Ленинградской области







В машине и в воде людей не обнаружено. Обстоятельства инцидента устанавливаются.