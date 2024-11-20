Инфляция разгоняется, огурцы и сливочное масло в лидерах по росту цен. Росстат подводит итоги недели

Инфляция в России с 12 по 18 ноября разогналась до 0,37 % (с 0,30 % за 6–11 ноября), а годовая ускорилась до 8,59 % (с 8,43 % по состоянию на 11 ноября). Эти данные Росстата 20 ноября приводит «Интерфакс».

За указанный период цены на плодоовощную продукцию выросли на 4,1 %. Огурцы подорожали на 11,3 %, помидоры стали дороже на 6,0 %, капуста — на 4,7 %, лук вырос в цене на 4,4 %, картофель — на 3,8 %, подорожали также свекла, морковь, бананы и яблоки. С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,7 раза.

Существенно повысились цены на сливочное масло — на 1,4 %, и сыры — на 1,3 %, выросли в цене подсолнечное масло, мороженая рыба, пастеризованное молоко, сметана, куриные яйца, стерилизованное молоко и творог.

С начала года цены на масло выросли на 30,2 %, на сыры — на 10,3 %.

Рост цен на бензин в России с 12 по 18 ноября также ускорился до 0,3 % после 0,11 % неделей ранее. По отношению к началу года цены на бензин к 18 ноября поднялись на 9,0 %.