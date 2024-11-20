Женщину госпитализировали после пожара на набережной Адмирала Лазарева

Женщину госпитализировали после пожара на набережной Адмирала Лазареваенщину увезли в больницу после пожара на набережной Адмирала Лазарева. Возгорание произошло в пятиэтажке. Детали случившегося 20 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире дома №16 спасатели получили в 16:13. На место происшествия поехали 15 человек личного состава и три единицы техники. С огнем им удалось справиться за 40 минут. В квартире обгорели 10 «квадратов» обстановки.

«В результате пожара пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение», — уточнили в пресс-службе министерства.