Около триллиона рублей заложено на развитие транспорта РФ в рамках нацпроектов

Около триллиона рублей заложено на развитие транспортной сферы в рамках нацпроектов до 2030 года. Об этом 20 ноября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время форума «Транспорт России». Его цитирует ТАСС.

Мишустин заявил, что сейчас заканчивается формирование национальных проектов, которые планируют запустить с января 2025 года. «В течение следующих шести лет суммарно предусмотрим в рамках "Эффективной транспортной системы" 1 трлн рублей», – уточнил премьер.

Под развитием транспортной сферы подразумевается постройка аэродромов и портов, строительство опорной сети железных дорог. Особое внимание, по словам Мишустина, будет уделено «укреплению кадрового потенциала».

Помимо этого, Михаил Мишустин рассказал, что в 2024 году за девять месяцев рост пассажирских перевозок составил 3%, а грузовых — 6%.

Правительство России до конца текущего года собирается поставить в регионы больше семи тысяч единиц нового общественного транспорта. Еще 33 тысячи автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов поедут в регионы в следующие шесть лет. На обновление дорожной сети проектом трехлетнего бюджета правительством предусмотрено 3,5 триллиона рублей.