Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

вос.

 741мм 91%
Подробнее
8 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Трахтенберг и «Хали-Гали»
Тысяча задач для поезда ВСМ
Дом Радио
Сергей Макаров и кошки
Промышленный Петербург
Кинотеатр в «Англетере» закрывается
13 лет для Лавленцева
Общество Около триллиона рублей заложено на развитие транспорта РФ в рамках нацпроектов

Около триллиона рублей заложено на развитие транспорта РФ в рамках нацпроектов

426
4 комментария

Около триллиона рублей заложено на развитие транспортной сферы в рамках нацпроектов до 2030 года. Об этом 20 ноября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время форума «Транспорт России». Его цитирует ТАСС.

Мишустин заявил, что сейчас заканчивается формирование национальных проектов, которые планируют запустить с января 2025 года. «В течение следующих шести лет суммарно предусмотрим в рамках "Эффективной транспортной системы" 1 трлн рублей», – уточнил премьер.

Под развитием транспортной сферы подразумевается постройка аэродромов и портов, строительство опорной сети железных дорог. Особое внимание, по словам Мишустина, будет уделено «укреплению кадрового потенциала».

Помимо этого, Михаил Мишустин рассказал, что в 2024 году за девять месяцев рост пассажирских перевозок составил 3%, а грузовых — 6%.

Правительство России до конца текущего года собирается поставить в регионы больше семи тысяч единиц нового общественного транспорта. Еще 33 тысячи автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов поедут в регионы в следующие шесть лет. На обновление дорожной сети проектом трехлетнего бюджета правительством предусмотрено 3,5 триллиона рублей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
11 минут
Развивают и развить не могут.
Гость
5 минут
беглов, ты не только разваливай предприятия и застраивай дорогим жильём, но и строй бесплатные новые дороги, развязки, мосты, метро! Не думай только о своём кармане!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Новости компаний
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
ТОП 5
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00