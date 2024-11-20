На Градсовете представили проект IT-кластера с атриумом в Хрустальном городке

Градостроительный совет Петербурга 20 ноября рассмотрел проект бизнес-центра «Хрустальный» на пересечении Хрустальной улицы и улицы Профессора Качалова, в котором расположится IT-кластер.

Заказчиком выступает компания «ПКП „Рекорд“», проектировщиком — архитектурная студия «Интерколумниум». Глава архитектурной мастерской «Интерколумниум» Евгений Подгорнов рассказал, что для цветовой гаммы выбрана китайская терракота. Центр здания займет атриум, в котором будет создано общественное пространство, где будут проходить выставки и различные мероприятия. Здание строится на отдельных навесных объемах, которые делят на блоки протяженную постройку, пояснил архитектор. На первом этаже расположатся рестораны, выставочные залы и магазины. Бизнес-центр будет восьмиэтажным.

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Рецензент, архитектор Феликс Буянов, предложил авторам подумать о корректировке цвета — заменить терракот на спокойный бежевый цвет, так как здание в этом случае выглядело бы «еще более легким и элегантным», а также похвалил решение с образованием площади на пересечении Хрустальной улицы и улицы Профессора Качалова.

Архитектор, член Градсовета Вячеслав Ухов: «Очень уверенно вколочено это здание в эту ситуацию». «В общем, довольно выразительная получается масса, которая держит это пространство», — добавил спикер. Он не согласился с предложением рассмотреть бежевый цвет и пояснил: с его точки зрения, цветовая гамма не вызывает сомнений.

Руководитель архитектурного бюро «А.Лен» Сергей Орешкин прокомментировал, что в целом проект «состоялся», и отметил входную группу «из двух долек», которая как будто втягивает посетителя внутрь. Он добавил, что негативный момент, по его мнению, недостаточно освещенный атриум. «Рисовка фасада прямо говорит о том, что это какие-то освещенные большие плоскости», — пояснил архитектор.

Член Градсовета, основатель архитектурного бюро «Хвоя» Георгий Снежкин высказался о проекте менее позитивно. Он заметил, что предполагается «снос хорошего дома» и замена на гораздо менее выигрышное здание. Архитектор подчеркнул, что было бы правильно, если бы совет рекомендовал сохранить хотя бы фасад оставшегося здания. Речь идет о здании Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ 1954 года постройки. Его в 2023 году по итогам заседания совета по сохранению культурного наследия было рекомендовано не включать в перечень памятников. Коллегу поддержал архитектор Евгений Герасимов, который также вступился за здание, хотя и отметил, что «сейчас уже поздновато».

Глава Союза архитекторов Петербурга, член Градсовета Владимир Григорьев отметил, что атриум, который кончается туалетами, мог бы иметь «прорыв», то есть вторую входную группу.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе группы компаний «КВС», которая реализует проект, IT-кластер будет реализован в рамках комплексного развития территории, расположенной в историческом районе Петербурга Стеклянный городок. В бизнес-центре «Хрустальный» обустроят около 2,8 тысячи рабочих мест. «На базе проекта планируется открытие нового IT-кластера. В его состав может войти один из крупнейших региональных центров связи. В том числе планируется открытие новых торговых и офисных площадей», — цитирует пресс-служба гендиректора ГК «КВС» Сергея Ярошенко.