Музей Галины Старовойтовой объявил конкурс научных работ на тему экологии

Санкт-Петербургский общественный фонд «Музей Г. В. Старовойтовой» объявил XXVI конкурс научных работ «Галатея». Об этом в среду, 20 ноября, сообщили «Фонтанке».

В этот раз темой конкурса памяти Галины Старовойтовой стала «Экология и ответственность перед будущим». К участию приглашаются молодые ученые, студенты и аспиранты в возрасте до 30 лет, которые должны будут подготовить научные работы.

Статьи и эссе участников «Галатеи» могут раскрывать тему экологии в области истории, социологии, психологии, философии, политологии, антропологии, культурологии, а также права. При этом работа должна соответствовать одному из выделенных организаторами направлений.

Чтобы стать частью «Галатеи», нужно отправить текст на почту konkurs-Galateay2025@yandex.ru до 30 апреля 2025 года. Работы должны быть написаны на русском языке, объемом до 40 тысяч знаков, без указания автора, с концевыми сносками и аннотациями как на русском, так и английском языке. Помимо этого в отдельном письме необходимо будет сообщить свое имя, дату рождения, место учебы или работы, факультет, курс и контактные данные — электронную почту и телефон. Лучшие работы конкурса памяти Галины Старовойтовой будут опубликованы.

Галина Старовойтова родилась в Челябинске, выросла в Ленинграде. Получила этнографическое образование, занималась проблемами межнациональных отношений. В 1989-м была избрана в Верховный совет СССР, работала депутатом Госдумы нескольких созывов. С апреля 1998 года возглавляла партию «Демократическая Россия». В Петербурге создала политический блок «Северная столица» для участия своих сторонников в выборах в Законодательное собрание, которые прошли через две недели после ее гибели. Убита на 52-м году жизни. Похоронена на Никольском кладбище в Петербурге.