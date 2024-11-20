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Происшествия Заманивал вареньем: уроженец Азербайджана получил срок за насилие над петербурженкой

Заманивал вареньем: уроженец Азербайджана получил срок за насилие над петербурженкой

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12 комментариев

Приморский районный суд приговорил к семи годам строгого режима Шарафетдина Гусейнова, признанного виновным в покушении на изнасилование 34-летней женщины. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба городского СК.

Суд установил, что ночью 13 июня мужчина под надуманным предлогом заманил 34-летнюю потерпевшую к себе в квартиру на Парашютной, затем с помощью угроз и физической силы совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, пытался изнасиловать. Свою вину он не признал.

За несколько дней до произошедшего на Парашютной на мужчину уже заявляли в полицию. Звонок в «112» поступил от девушки, которая рассказала, что знакомства у станции метро «Пионерская» около 11 часов вечера добивался немолодой мужчина, который представился Сашей и настойчиво зазывал к себе праздновать день рождения. Он предлагал ей варенье из инжира, уговаривал на путешествие в Азербайджан и убедил обменяться номерами. Соблазнить сладким у него тогда не получилось — девушка вовремя заскочила в автобус. Дома она пробила номер этого «Саши», узнала его настоящее имя и наткнулась на новости о его задержании. Незнакомец отправился в бан.

Как писала «Фонтанка», это не первое его преступление против половой свободы других людей. 51-летнего уроженца Азербайджана задерживали в Петербурге в феврале 2013 года, а спустя год Приморский райсуд признал его виновным в принуждении к сексу под угрозой ножа, в решении был отмечен опасный рецидив.

Шарафетдин Гусейнов отбывал наказание в ИК № 1 в Карелии и вышел на свободу в феврале 2021 года. Решением Сегежского горсуда за Гусейновым был установлен административный надзор на 6 лет. Мужчине были запрещены ночные прогулки.

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Комментарии
12
282799367
49 минут
"ЗАМАНИЛ 34-летнюю потерпевшую к себе в квартиру" Интересно, как? Тоже вареньем из инжира?
Ser_N0771
25 минут
биг_лав?
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