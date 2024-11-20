Заманивал вареньем: уроженец Азербайджана получил срок за насилие над петербурженкой

Суд установил, что ночью 13 июня мужчина под надуманным предлогом заманил 34-летнюю потерпевшую к себе в квартиру на Парашютной, затем с помощью угроз и физической силы совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, пытался изнасиловать. Свою вину он не признал.

За несколько дней до произошедшего на Парашютной на мужчину уже заявляли в полицию. Звонок в «112» поступил от девушки, которая рассказала, что знакомства у станции метро «Пионерская» около 11 часов вечера добивался немолодой мужчина, который представился Сашей и настойчиво зазывал к себе праздновать день рождения. Он предлагал ей варенье из инжира, уговаривал на путешествие в Азербайджан и убедил обменяться номерами. Соблазнить сладким у него тогда не получилось — девушка вовремя заскочила в автобус. Дома она пробила номер этого «Саши», узнала его настоящее имя и наткнулась на новости о его задержании. Незнакомец отправился в бан.