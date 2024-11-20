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Общество В Рособрнадзоре рассказали, что думают об отмене ОГЭ

В Рособрнадзоре рассказали, что думают об отмене ОГЭ

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8 комментариев

В Рособрнадзоре считают, что возможная отмена основного государственного экзамена (ОГЭ) может снизить интерес школьников к учебе. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает РИА Новости.

Как отметили в Рособрнадзоре, ОГЭ является важным этапом завершения программы основного общего образования, поэтому отказ от экзамена может привести к тому, что у обучающихся снизится мотивация изучать школьные дисциплины. При этом в федеральной службе подчеркнули, что процедура проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов требует улучшений.

Ранее председатель Думы Вячеслав Володин сообщил о том, что проблемы высокой нагрузки в школах и целесообразность ОГЭ обсудят в Госдуме. «Ребенка надо беречь и сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки. …Приходят изможденные домой, это сказывается на состоянии, ничего хорошего не дает», — сказал он.

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Комментарии
8
Игорь Протасов
1 час
Минобрнауки, Рособрнадзор, Роскомнадзор, Рыбнадзор :-)
Отец Родной
1 час
А если отменить школы, это ж сколько сразу молодых солдат появится
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