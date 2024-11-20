«Ребенка надо беречь»: в Госдуме обсудят проблему высокой нагрузки в школах и целесообразность ОГЭ

Проблемы высокой нагрузки в школах и целесообразность ОГЭ обсудят в Госдуме. Такое поручение во время пленарного заседания дал Комитету по просвещению председатель Думы Вячеслав Володин.

На данный момент у старшеклассников учебная нагрузка на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы. Володин уточнил, что проблема нагрузки в целом касается и младших классов.

«Ребенка надо беречь и сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки. <…> Приходят изможденные домой, это сказывается на состоянии, ничего хорошего не дает», — сказал Вячеслав Володин.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что после активного образовательного процесса больше чем у половины детей замечены заболевания ЖКТ, глаз и опорно-двигательного аппарата. Председатель комитета по просвещению Ирина Белых отметила, что сейчас выполнение домашнего задания занимает у ребенка почти три часа. «Они просто не в состоянии объять необъятное», — сказала Белых.

Помимо этого, Вячеслав Володин высказался о целесообразности ОГЭ. «Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище?» — сказал Володин. Все эти вопросы спикер Думы предложил обсудить.