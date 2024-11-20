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Общество «Ребенка надо беречь»: в Госдуме обсудят проблему высокой нагрузки в школах и целесообразность ОГЭ

«Ребенка надо беречь»: в Госдуме обсудят проблему высокой нагрузки в школах и целесообразность ОГЭ

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21 комментарий

Проблемы высокой нагрузки в школах и целесообразность ОГЭ обсудят в Госдуме. Такое поручение во время пленарного заседания дал Комитету по просвещению председатель Думы Вячеслав Володин.

На данный момент у старшеклассников учебная нагрузка на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы. Володин уточнил, что проблема нагрузки в целом касается и младших классов.

«Ребенка надо беречь и сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки. <…> Приходят изможденные домой, это сказывается на состоянии, ничего хорошего не дает», — сказал Вячеслав Володин.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что после активного образовательного процесса больше чем у половины детей замечены заболевания ЖКТ, глаз и опорно-двигательного аппарата. Председатель комитета по просвещению Ирина Белых отметила, что сейчас выполнение домашнего задания занимает у ребенка почти три часа. «Они просто не в состоянии объять необъятное», — сказала Белых.

Помимо этого, Вячеслав Володин высказался о целесообразности ОГЭ. «Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище?» — сказал Володин. Все эти вопросы спикер Думы предложил обсудить.

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Комментарии
22
Yuri_SPb
1 час
Сами написали бесполезных уч. часов, теперь удивляются. Очень продуктивно.
Гость
49 минут
Так может для начала отменить учебную субботу,а не разглагольствовать?
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