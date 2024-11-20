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Происшествия В Люберцах пятимесячную девочку забили насмерть из-за плача. Задержан отец

В Люберцах пятимесячную девочку забили насмерть из-за плача. Задержан отец

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18 комментариев

В Люберцах 28-летнего мужчину подозревают в убийстве собственного грудного ребенка. Пятимесячную малышку насмерть забили прямо в кроватке. Отец ребенка задержан. Подробности 20 ноября сообщают Следственный комитет и прокуратура Московской области.

Трагедия произошла накануне в поселке Малаховка. По предварительным данным следствия, отца взбесил безостановочный плач дочери. От злости он начал бить девочку по голове, от полученных травм она скончалась прямо в кроватке. Следователи уточнили, что отец является приезжим из Таджикистана.

По данным «МК», мать малышки якобы пыталась убедить правоохранителей, что девочке в дыхательные пути попал бисер от мягкой игрушки, из-за чего она задохнулась. По данным telegram-канала «Осторожно, Москва», женщина приехала с Украины и вышла замуж за гражданина Таджикистана, от которого родила двоих детей. Всего у нее четверо детей, всех изъяли из семьи.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого, которому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Комментарии
18
Dr. Jones
53 минуты
Это не человек, а нелюдь какой-то.
aprahka
1 час
Нелюдь
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