В Люберцах пятимесячную девочку забили насмерть из-за плача. Задержан отец

Трагедия произошла накануне в поселке Малаховка. По предварительным данным следствия, отца взбесил безостановочный плач дочери. От злости он начал бить девочку по голове, от полученных травм она скончалась прямо в кроватке. Следователи уточнили, что отец является приезжим из Таджикистана.

По данным «МК», мать малышки якобы пыталась убедить правоохранителей, что девочке в дыхательные пути попал бисер от мягкой игрушки, из-за чего она задохнулась. По данным telegram-канала «Осторожно, Москва», женщина приехала с Украины и вышла замуж за гражданина Таджикистана, от которого родила двоих детей. Всего у нее четверо детей, всех изъяли из семьи.