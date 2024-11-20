«Нога болит, трясет». Водитель легковушки, попавший в ДТП с машиной спасательной службы, рассказал, что произошло

Легковушка и машина спасательной службы столкнулись сегодня на перекрестке в Василеостровском районе. Авария произошла на пересечении Среднего проспекта В. О. и 24–25 линий В. О. «Фонтанка» связалась с водителем автомобиля. Во время нашего разговора мужчина находился в скорой.

«Мне сказали, что в меня машина МЧС влетела. Вообще в таком состоянии не могу понять, откуда они прилетели. Меня трясет, нога болит и ребро. Лежу в скорой», — уточнил мужчина.









Судя по фото, он ехал на белом «Рено». После столкновения легковушку отбросило в столб. Удар пришелся на сторону машины, где сидел водитель.

«При следовании на вызов с включенными спецсигналами на пересечении 24-й линии и Среднего проспекта В. О. автомобиль поисково-спасательного отряда совершил столкновение с легковым автомобилем», — уточнили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что водителя легковушки после ДТП госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.