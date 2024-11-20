Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

вос.

 741мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 105,73
Трахтенберг и «Хали-Гали»
Тысяча задач для поезда ВСМ
Дом Радио
Сергей Макаров и кошки
Промышленный Петербург
Кинотеатр в «Англетере» закрывается
13 лет для Лавленцева
Происшествия «Нога болит, трясет». Водитель легковушки, попавший в ДТП с машиной спасательной службы, рассказал, что произошло

«Нога болит, трясет». Водитель легковушки, попавший в ДТП с машиной спасательной службы, рассказал, что произошло

2 715
3 комментария

Легковушка и машина спасательной службы столкнулись сегодня на перекрестке в Василеостровском районе. Авария произошла на пересечении Среднего проспекта В. О. и 24–25 линий В. О. «Фонтанка» связалась с водителем автомобиля. Во время нашего разговора мужчина находился в скорой.

«Мне сказали, что в меня машина МЧС влетела. Вообще в таком состоянии не могу понять, откуда они прилетели. Меня трясет, нога болит и ребро. Лежу в скорой», — уточнил мужчина.

Судя по фото, он ехал на белом «Рено». После столкновения легковушку отбросило в столб. Удар пришелся на сторону машины, где сидел водитель.

«При следовании на вызов с включенными спецсигналами на пересечении 24-й линии и Среднего проспекта В. О. автомобиль поисково-спасательного отряда совершил столкновение с легковым автомобилем», — уточнили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что водителя легковушки после ДТП госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Панкихой
1 час
Вот если рано по утру тебе совсем не по нутру Бошка трещит и дёргается глаз ...
DEMOMON
1 час
Белым его можно назвать с натяжкой.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Новости компаний
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
ТОП 5
Новости компаний
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05