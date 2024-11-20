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Происшествия Экс-мэра Петрозаводска подозревают во взятке в 37 млн

Экс-мэра Петрозаводска подозревают во взятке в 37 млн

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8 комментариев

Бывшего мэра Петрозаводска и экс-заместителя главы Республики Карелия Владимира Любарского подозревают в получении взятки на сумму более 37  млн рублей. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает СУ СК по региону.

В отношении Любарского возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

«Следствием установлено, что в период с 2017 по 2022 год фигурант, являясь должностным лицом, получил через посредника от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы республики, взятку в общей сумме более 37 млн рублей», — отмечают в сообщении.

Фигуранту платили деньги за помощь в решении разных вопросов — в том числе за предоставление компании необоснованных преимуществ при подписании и выполнении госконтрактов с карельскими медучреждениями на организацию лечебного питания и при проверке выполненной работы.

В доме Любарского и других местах были проведены обыски, где нашли крупные суммы денег. С подозреваемым проводят следственные действия.

«Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — заключают в СК по Республике Карелия.

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Взятка Коррупция Карелия
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Комментарии
8
ДЕД
7 минут
Нормальный мэр!
Гость
18 минут
Ну простили бы, раз бывший. Где же он теперь еще заработает? А то вдруг "лыбералом" станет. Патриотизм ведь нынче за деньги покупается.
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