Экс-мэра Петрозаводска подозревают во взятке в 37 млн

Бывшего мэра Петрозаводска и экс-заместителя главы Республики Карелия Владимира Любарского подозревают в получении взятки на сумму более 37 млн рублей. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает СУ СК по региону .

«Следствием установлено, что в период с 2017 по 2022 год фигурант, являясь должностным лицом, получил через посредника от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы республики, взятку в общей сумме более 37 млн рублей», — отмечают в сообщении.

Фигуранту платили деньги за помощь в решении разных вопросов — в том числе за предоставление компании необоснованных преимуществ при подписании и выполнении госконтрактов с карельскими медучреждениями на организацию лечебного питания и при проверке выполненной работы.