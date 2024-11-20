В Петербурге готовят изменения в Социальный кодекс, которые расширят права граждан с временной регистрацией

Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге вместе с городским правительством готовит проект изменений в Социальный кодекс, которые должны расширить права горожан с временной регистрацией. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова во время пресс-конференции ТАСС о помощи бездомным 20 ноября.

«Человек без постоянной регистрации в Петербурге лишается права на социальную поддержку. Совместно с юридическим комитетом и комитетом по социальной политике мы готовим изменения в Социальный кодекс. Мы считаем, что если человек временно зарегистрировался, он тем самым узаконил свое пребывание в Петербурге и имеет право на меры поддержки», — рассказала Агапитова.

Она отметила, что отсутствие регистрации в городе — один из факторов бездомности и социальной уязвимости. Это приводит к невозможности реализовать свои гражданские права, получить полноценную медицинскую помощь и другую поддержку в тяжелой жизненной ситуации.

«До сих пор мы не можем решить вопрос с выплатой [людям без регистрации в Петербурге] пособия по безработице, хотя это федеральная выплата, она не должна зависеть от регистрации», — отметила Агапитова.