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Город НКО в Петербурге смогут получать гранты на соцрекламу защиты детей от вредной информации

НКО в Петербурге смогут получать гранты на соцрекламу защиты детей от вредной информации

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7 комментариев

В Петербурге некоммерческие организации смогут получать бюджетные гранты на производство социальной рекламы, которая направлена на защиту детей от вредной для их здоровья информации. Законопроект 20 ноября прошел в Заксобрании города окончательное, третье чтение.

Инициативу подготовили в рамках реализации стратегии комплексной безопасности детей в России до 2030 года. В документе указывается, что «деструктивное воздействие через СМИ, сеть „Интернет“» формирует у детей негативную морально-психологическую атмосферу. Кроме того, оно также влияет на рост психических заболеваний, разрушает нравственные нормы, вредит здоровью и способствует противоправному поведению.

Кроме того, в 2024 году список направлений тематики соцрекламы, на которые НКО могут получать гранты из казны города, дополнили темой развития молодежных движений.

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Комментарии
7
282799367
50 минут
"формирует у детей негативную морально-психологическую атмосферу" не столько реклама, сколько реальность.
280896530
57 минут
Эти "рекламщики" у детских психологов консультируются или сразу свои убожества на билборды помещают? От их поделий даже детям смешно.
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