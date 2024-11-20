На севере Петербурга стреляли в окна поликлиники. Полиция ищет кто

Полиция ищет вооружённых хулиганов, повредивших имущество медучреждения в Калининском районе Петербурга. Неучтённое отверстие осталось в окне кабинета рентгенолога, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 ноября.

О стрельбе на улице Хлопина, 11, накануне незадолго до одиннадцати часов утра сообщил сотрудник поликлиники № 76. По предварительным данным, рассмотреть возмутителей порядка не успели, но они оставили свой след в окне кабинета. Его уже осмотрела следственно-оперативная группа. Предполагается, что стреляли из пневматического пистолета.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что пострадавших в результате случившегося нет. Полиция ищет стрелявших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.