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Общество Шапки, леггинсы, футболки и новые цвета. Минюст предложил изменить гардероб осужденных

Шапки, леггинсы, футболки и новые цвета. Минюст предложил изменить гардероб осужденных

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2 комментария

Министерство юстиции предложило усовершенствовать нормы вещевого довольствия для заключенных и лиц, содержащихся в СИЗО. Проект приказа опубликован 20 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, цвет курток и костюмов осужденных мужского пола меняется с черного на графитовый, цвет рубашек — с зеленого на серый. Женщин из зеленой формы переоденут в бордовую и бежевую. Отличительные серые полосы заменят на световозвращающие канты. Предлагается выдавать осужденным зимние трикотажные шапки, шарфы и футболки, дамы смогут иметь в своем обиходе пижамы, домашние халаты и леггинсы.

В качестве зимнего головного убора также рассматривается шапка-ушанка, в качестве летнего — кепка. Рубашку могут заменить на футболку с коротким рукавом. Предполагается, что новая форма начнет выдаваться по мере её производства.

«Такие изменения будут способствовать дальнейшей гуманизации и совершенствованию условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — подчеркнули в Минюсте.

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Комментарии
2
275640356
1 час
Леггинсы-то им там зачем? Кого соблазнять?
Кот Ученый
1 час
Женщин в розовое надо переодеть
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