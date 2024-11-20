Шапки, леггинсы, футболки и новые цвета. Минюст предложил изменить гардероб осужденных

Министерство юстиции предложило усовершенствовать нормы вещевого довольствия для заключенных и лиц, содержащихся в СИЗО. Проект приказа опубликован 20 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно пояснительной записке, цвет курток и костюмов осужденных мужского пола меняется с черного на графитовый, цвет рубашек — с зеленого на серый. Женщин из зеленой формы переоденут в бордовую и бежевую. Отличительные серые полосы заменят на световозвращающие канты. Предлагается выдавать осужденным зимние трикотажные шапки, шарфы и футболки, дамы смогут иметь в своем обиходе пижамы, домашние халаты и леггинсы.
В качестве зимнего головного убора также рассматривается шапка-ушанка, в качестве летнего — кепка. Рубашку могут заменить на футболку с коротким рукавом. Предполагается, что новая форма начнет выдаваться по мере её производства.
«Такие изменения будут способствовать дальнейшей гуманизации и совершенствованию условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — подчеркнули в Минюсте.
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