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Происшествия Миллион рублей и 17 тысяч долларов отдали мошенникам двое пенсионеров. Подозреваемые задержаны

Миллион рублей и 17 тысяч долларов отдали мошенникам двое пенсионеров. Подозреваемые задержаны

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4 комментария

В Петербурге двое пенсионеров, живущие в разных районах города, попались на уловки мошенников. Женщина отдала им больше миллиона рублей, а мужчина — более 17 тысяч долларов и тысячу евро. О подробностях этих историй 20 ноября сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Кировского района 18 ноября обратилась 68-летняя местная жительница. Она рассказала, что 15 ноября ей позвонил неизвестный и представился сотрудником телефонной компании. Он попросил у пенсионерки номер ее СНИЛС якобы для того, чтобы продлить договор пользования абонентским номером. Прошло несколько дней — и петербурженке снова позвонили. На этот раз женщине сказали, что мошенники будто бы используют в своих целях данные ее СНИЛС. Для «сохранности средств» пенсионерку убедили снять все ее сбережения со счетов и передать их курьеру. Женщина отдала молодому человеку более миллиона рублей. Вечером 18 ноября у дома № 98 по бульвару Новаторов правоохранители задержали этого курьера.

«В начале ноября устроился для выполнения заказов, где должен был забирать денежные средства и привозить их в криптообменник», — уточнил 28-летний задержанный. Он сказал, что выполнил четыре таких «заказа». В содеянном раскаивается. Возбуждено уголовное дело по статье, связанной с мошенничеством в особо крупном размере.

Аналогичная история произошла с 78-летним жителем Петербурга. Он обратился в полицию Московского района 9 ноября. Мужчина сказал, что за несколько дней до этого ему позвонил неизвестный, произошел «убедительный телефонный разговор». После него пенсионер на улице передал курьеру больше 17,5 тысячи долларов и 1120 евро. Произошло это около дома 205 по Московскому проспекту. Правоохранители задержали 16-летнего подростка.

«Как минимум пять раз он выступал в роли посредника: забирал курьером полученные от потерпевших деньги и переводил их на криптокошелек», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Подросток пояснил, что устроился на подработку, а оказалось, «что это мошенничество». Оперативно-следственные действия продолжаются.

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Комментарии
4
NSE
53 минуты
Раз отдали, значит не нужны им были деньги. Сколько уже можно, 1000 раз про все эти схемы написано, и все равно попадаются.
267081996
10 минут
ставка по замыленному фото?
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