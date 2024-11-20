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Город В Петербурге повышают стоимость патента для мигрантов

В Петербурге повышают стоимость патента для мигрантов

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13 комментариев

Заксобрание Петербурга 20 ноября в первом чтении приняло законопроект о коэффициенте, отражающем особенности рынка труда города. Этой инициативой стоимость патента для мигрантов повышают до 6 тысяч рублей.

«Проектом закона предлагается установить региональный коэффициент в размере 1,927525, что обеспечит фиксированный авансовый платеж в 2025 году на территории Санкт-Петербурга в размере 6000 рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В 2024 году региональный коэффициент составляет 1,597223. Стоимость патента — 4,6 тысячи рублей.

Стоимость патента складывается из базовой величины, которая умножается на региональный коэффициент, а также на коэффициент-дефлятор для НДФЛ, устанавливаемый Министерством экономического развития РФ.

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Комментарии
13
михаил.ру
37 минут
кто нибудь доводил до этого законодательного собрания информацию о плачевном состоянии рынка труда!!! в частности о трудностях со специалистами из Средней Азии.
282493173
34 минуты
но меньше их не станет
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