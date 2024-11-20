Осужденный за хищение у «Калашникова» в Венесуэле экс-сенатор должен возместить 5,6 млрд рублей

Бывший сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов, осужденный в 2017 году за хищение 1,1 млрд рублей при строительстве в Венесуэле заводов концерна «Калашников», должен возместить 5,6 млрд рублей долгов. Об этом 20 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительные документы.

Судебные приставы пытаются взыскать с экс-сенатора задолженности по трем кредитам: первый — более 3,7 млрд, второй — более 780 млн, третий — почти 65 тысяч рублей, а также более 1 млрд рублей взысканий имущественного характера.

В феврале 2017 года Лефортовский суд Москвы признал гендиректора «СУ-848» Сергея Попельнюхова виновным в выводе более миллиарда рублей из денег, которые были выделены на строительство в Венесуэле, и приговорил его к семи годам лишения свободы . Попельнюхов свою вину так и не признал. По его версии, хищений вообще не было, а строительство заводов в Венесуэле затянулось из-за финансового кризиса в этой стране, поскольку, как он объяснял, финансовые сложности увеличили стоимость строительных работ почти в два раза.

В 2001 году лидер латиноамериканской страны Уго Чавес договорился с РФ об открытии в республике завода по производству до 25 тысяч автоматов АК-103 и предприятия для выпуска патронов. Общая сумма контрактов составила 474 миллиона долларов. Со стороны России договор подписывал Рособоронэкспорт.

Производство в Венесуэле должно было стать первым крупным зарубежным проектом КБАЛ им. Кошкина, однако к 2009 году венесуэльцы не увидели автоматов и патронов местного производства. При этом стоит отметить, что венесуэльская сторона оказалась добросовестным плательщиком. Первый транш был перечислен в 2007 году, а к 2012 году было выплачено 98% от всей суммы.

Строительство предприятий началось только в 2009 году, что российская сторона связывала с задержкой со стороны Акционерной компании военной промышленности Венесуэлы (CAVIM). К 2012 году венесуэльская сторона стала предъявлять все больше претензий, и Рособоронэкспорт начал проверку силами Федеральной службы по гособоронзаказу. Ревизия показала, что подрядчиком «СУ-848» была выполнена только половина строительно-монтажных работ, из которых заказчик принял не более 10%. Проверка также показала большую долю брака. После этого несколько раз менялись подрядчики строительства, а в итоге сроки переносили.