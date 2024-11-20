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Происшествия На юге Петербурга автомобиль сбил водителя троллейбуса, когда женщина вышла поправить «рога»

На юге Петербурга автомобиль сбил водителя троллейбуса, когда женщина вышла поправить «рога»

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7 комментариев

Попытка поправить токоприемник завершилась для водителя троллейбуса госпитализацией. Женщина попала под машину — мужчина за рулем засмотрелся в смартфон. Об этом «Фонтанке» 20 ноября рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Инцидент произошел накануне вечером на Ленинском проспекте в Петербурге. Около восьми часов сотрудница ГЭТ вышла из транспорта в сигнальном жилете, чтобы поправить «рога». В этот момент ее сбил легковой автомобиль, водитель которого, по предварительным данным, отвлекся на телефон.

«На место вызвали скорую и ГАИ. Пострадавшую госпитализировали с места ДТП, из медицинского учреждения отпустили с ушибом», — добавили в «Горэлектротрансе».

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Комментарии
7
282799367
38 минут
" из медицинского учреждения отпустили с ушибом" А чем ее ушибли в медицинском учреждении?
Гость
28 минут
Опять шерсть за рулём!
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