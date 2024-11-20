Говядина дорожает. Отпускные цены выросли до максимума за три года

Отпускные цены на говядину с начала года выросли с 574 до 700 рублей за 1 кг, или на 22%. На этой неделе (с 18–24 ноября) они могут вырасти до 720 рублей за килограмм. Это самая высокая цена как минимум с 2021 года, пишут 20 ноября «Ведомости» со ссылкой на статистику Национального союза мясопереработчиков.

Для сравнения, по данным НСМ, год назад производители продавали говядину за 566 рублей за килограмм, в 2022 и 2021 годах — за 520 и 516 соответственно. За последние три года стоимость говядины не поднималась выше 630 рублей.

Для ретейла, по словам источника, цена на говядину выросла меньше, чем для мясопереработчиков, — в среднем на 13%. Поставщики в качестве причины называют рост отпускных цен на белорусских заводах, которые являются крупными поставщиками говядины в Россию, после чего началась цепная реакция и на российском рынке.