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Власть Песков готов познакомиться с 27-летней пресс-секретарем Трампа

Песков готов познакомиться с 27-летней пресс-секретарем Трампа

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2 комментария

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не знаком лично с Кэролайн Ливитт, которую избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность пресс-секретаря Белого дома. Однако готов к контакту с ней. Об этом сам Песков рассказал ТАСС в интервью, опубликованном 20 ноября.

«Если наш президент говорит, что он готов [к диалогу с американским лидером], мы обязаны быть готовыми», — подчеркнул представитель Кремля.

Последний раз пресс-секретари глав двух стран общались во времена президентства Барака Обамы.

«Я помню, последний раз со своими коллегами контактировал при президенте Обаме. Потом после этого уже добрых отношений у нас не было», — сказал Песков.

Общаться с предыдущими пресс-секретарями Дональда Трампа и Джо Байдена Пескову не приходилось даже во время подготовки саммита лидеров в Женеве.

Песков также рассказал ТАСС, что созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сейчас не используется.

«У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи», — пояснил представитель Кремля.

Но и по этой линии нет никаких контактов, даже экстренных.

На должность пресс-секретаря Белого дома Трамп назначил 27-летнюю Кэролайн Ливитт. Она станет самым молодым пресс-секретарем президента США. До этого она занимала пост пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа и была помощником пресс-секретаря в его предыдущей администрации.

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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Конкуренцию доче решил составить
Гость
4 минуты
ну, с этой блондинкой и сам вовантий был бы не прочь на татами выйти и не проиграть, а пискову домовенка лгбтшного оставить
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