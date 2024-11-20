Песков готов познакомиться с 27-летней пресс-секретарем Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не знаком лично с Кэролайн Ливитт, которую избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность пресс-секретаря Белого дома. Однако готов к контакту с ней. Об этом сам Песков рассказал ТАСС в интервью, опубликованном 20 ноября.
«Если наш президент говорит, что он готов [к диалогу с американским лидером], мы обязаны быть готовыми», — подчеркнул представитель Кремля.
Последний раз пресс-секретари глав двух стран общались во времена президентства Барака Обамы.
«Я помню, последний раз со своими коллегами контактировал при президенте Обаме. Потом после этого уже добрых отношений у нас не было», — сказал Песков.
Общаться с предыдущими пресс-секретарями Дональда Трампа и Джо Байдена Пескову не приходилось даже во время подготовки саммита лидеров в Женеве.
Песков также рассказал ТАСС, что созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сейчас не используется.
«У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи», — пояснил представитель Кремля.
Но и по этой линии нет никаких контактов, даже экстренных.
На должность пресс-секретаря Белого дома Трамп назначил 27-летнюю Кэролайн Ливитт. Она станет самым молодым пресс-секретарем президента США. До этого она занимала пост пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа и была помощником пресс-секретаря в его предыдущей администрации.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.