«Самолечение недопустимо!» Врач рассказал о самых частых ошибках при приеме антибиотиков

Наверное, каждому из нас приходилось хотя бы раз в жизни пить антибиотики. Но знали ли вы, что их неправильный прием может навредить здоровью? Наши коллеги из Казани поговорили об этом с врачом-терапевтом участковым ГАУЗ «Пестречинской ЦРБ» Ленаром Камаловым.
Как объясняет врач, антибиотики — эффективные средства борьбы с бактериальными инфекциями, но их неправильное использование чревато серьезными последствиями. Камалов выделил наиболее распространенные ошибки пациентов.
Самолечение
Прием антибиотиков без назначения врача недопустим. Самостоятельный выбор препарата и дозы может привести к неэффективному лечению, развитию устойчивости бактерий и появлению побочных эффектов.
Прерывание курса
Даже при улучшении самочувствия курс лечения должен быть завершен полностью. Преждевременное прекращение приема позволяет выжить наиболее устойчивым бактериям, что усугубляет проблему в будущем.
Неправильная дозировка
Изменение назначенной врачом дозы может снизить эффективность лечения и способствовать развитию резистентности.
Применение при вирусных инфекциях
Антибиотики бесполезны против вирусов (ОРВИ, грипп). Их применение в таких случаях только увеличивает риск развития побочных эффектов.
Неправильное хранение
Несоблюдение условий хранения, указанных в инструкции, может снизить эффективность препарата.
По словам Камалова, если следовать всем инструкциям, пациенты смогут выздороветь и не навредить своему организму.
— Внимательное следование рекомендациям врача — залог успешного лечения и предотвращения развития резистентности к антибиотикам. Самолечение недопустимо! — подчеркивает врач.
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