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Образ жизни «Самолечение недопустимо!» Врач рассказал о самых частых ошибках при приеме антибиотиков

«Самолечение недопустимо!» Врач рассказал о самых частых ошибках при приеме антибиотиков

Проверьте, всё ли вы правильно делаете

944
3 комментария

Антибиотики продаются только по рецепту врача

Наверное, каждому из нас приходилось хотя бы раз в жизни пить антибиотики. Но знали ли вы, что их неправильный прием может навредить здоровью? Наши коллеги из Казани поговорили об этом с врачом-терапевтом участковым ГАУЗ «Пестречинской ЦРБ» Ленаром Камаловым.

Как объясняет врач, антибиотики — эффективные средства борьбы с бактериальными инфекциями, но их неправильное использование чревато серьезными последствиями. Камалов выделил наиболее распространенные ошибки пациентов.

Самолечение

Прием антибиотиков без назначения врача недопустим. Самостоятельный выбор препарата и дозы может привести к неэффективному лечению, развитию устойчивости бактерий и появлению побочных эффектов.

Прерывание курса

Даже при улучшении самочувствия курс лечения должен быть завершен полностью. Преждевременное прекращение приема позволяет выжить наиболее устойчивым бактериям, что усугубляет проблему в будущем.

Неправильная дозировка

Изменение назначенной врачом дозы может снизить эффективность лечения и способствовать развитию резистентности.

Применение при вирусных инфекциях

Антибиотики бесполезны против вирусов (ОРВИ, грипп). Их применение в таких случаях только увеличивает риск развития побочных эффектов.

Неправильное хранение

Несоблюдение условий хранения, указанных в инструкции, может снизить эффективность препарата.

По словам Камалова, если следовать всем инструкциям, пациенты смогут выздороветь и не навредить своему организму.

— Внимательное следование рекомендациям врача — залог успешного лечения и предотвращения развития резистентности к антибиотикам. Самолечение недопустимо! — подчеркивает врач.

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Врач Антибиотики Ошибки Самолечение
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Комментарии
3
Гость
1 час
где примеры какую болезнь не тем лечили ? можнои самообразованием разбираться в болезнях. Врачи разные бывают.
Гость
1 час
Шли бы вы... Я сам разберусь!
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