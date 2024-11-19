«Прогресс МС-27» затопили, а «Прогресс МС-28» спас МКС от космического мусора

Грузовой корабль «Прогресс МС-27», проработавший полгода в составе российского сегмента МКС, был сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Грузовик» вошел в плотные слои атмосферы и разрушился, а несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, говорится в сообщении. Завершивший свой полет «Прогресс МС-27» был запущен с Байконура 30 мая. Его заменит «Прогресс МС-29», чей старт назначен на 21 ноября, а стыковка со станцией — на 23 ноября.

Между тем «Прогресс МС-28» тоже стал героем дня и спас МКС от столкновения с космическим мусором.

В 23:09 были включены его двигатели, которые проработали 330,90 секунды и выдали импульс 0,5 метра в секунду, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 800 метров, избежав столкновения.