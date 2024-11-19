В среду в Петербурге объявлен двойной «желтый» уровень погодной опасности

По информации Росгидрометцентра, завтра с 9 утра и до 9 часов утра четверга, 21 ноября, на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности в связи с гололедно-изморозевыми отложениями. Местами также ожидается налипание мокрого снега.

В среду, в течение дня — с 10 до 23 часов — «желтый» уровень опасности введен также в связи с ветреной погодой. Местами ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра, который может достигать 15-18 метров в секунду.