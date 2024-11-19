КС призвал суды независимо оценивать сведения в спорах о домашнем насилии

Конституционный суд России постановил пересмотреть дело женщины, рассказавшей в соцсетях о домашнем насилии. Бывший муж, которого не признали виновным в умышленном причинении вреда, высудил у неё опровержение и компенсацию.

Как следует из решения, опубликованного КС 19 ноября, с жалобой на норму Гражданского кодекса о защите чести, достоинства и деловой репутации обратилась жительница Подмосковья Елена. Летом 2018 и 2019 годов она рассказывала в соцсети о ходе судебного разбирательства с бывшим мужем, а также о бытовом насилии, которому подвергались она и дочь.

Супруги разъехались в 2016 году. Семейная жизнь не была гладкой. В жалобе сказано, что в браке мужчина поднимал на неё руку, развод тоже стал испытанием. Острые конфликты возникали в том числе из-за ребёнка. В 2017 году мужчина увёз девочку в неизвестном направлении. Мать 1,5 года ничего не знала о её судьбе. В отношении отца было возбуждено дело об убийстве, его и ребёнка объявили в розыск. Сотрудники правоохранительных органов нашли их в Белоруссии, дочь вернули Елене. История неоднократно освещалась в СМИ.

Женщина пыталась привлечь бывшего мужа к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, но его виновность в качестве частного обвинителя доказать не удалось. Дело об убийстве было прекращено после того, как девочку вернули матери.

После постов в соцсети мужчина решил через суд защитить свою репутацию. Первая инстанция ему отказала, апелляция тоже не помогла. Слова женщины сочли оценочными суждениями, а не утверждением о фактах. Однако кассация отменила решения, и при новом разбирательстве суды уже усмотрели в опубликованных сведениях утверждения о насилии, достоверность которых не доказана. Ответчицу обязали опубликовать опровержение, компенсировать моральный вред и возместить судебные расходы, в том числе оплату лингвистической экспертизы.

Елена полагает, что основанная на первой части статьи 152 ГК практика нарушает права женщин, переживших насилие.

КС счёл спорную норму не противоречащей Конституции, однако призвал суды тщательнее исследовать все обстоятельства по искам, связанным с домашним насилием. В гражданских тяжбах, которые касаются семейных и личных отношений, нельзя применять такие же строгие правила оценки доказательств, как в производствах по уголовным делам или административным правонарушениям.

«Прекращение преследования лица в уголовном или административном порядке по фактам, лежащим в основе преданных огласке сведений, не исключает независимой оценки судом соответствия этих сведений действительности по стандартам гражданского судопроизводства», — отмечают в Конституционном суде.

Таким образом, если представленные доказательства позволяют усмотреть, что опубликованная ответчиком информация может иметь под собой достаточную фактическую основу, то суд вправе признать её соответствующей действительности — по совокупности обстоятельств дела и по своему внутреннему убеждению.

Дело заявительницы должно быть пересмотрено с учётом толкования, которое дал Конституционный суд.