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Общество Десятки тысяч новозеландцев протестуют против пересмотра договора с маори

Десятки тысяч новозеландцев протестуют против пересмотра договора с маори

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1 комментарий

Десятки тысяч человек вышли на марш к парламенту Новой Зеландии в знак протеста против законопроекта о договоре с маори. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает The Guardian.

По данным местной полиции, на девятый день протеста в марше участвовали около 42 000 человек — новозеландцы собрались у здания парламента, чтобы выступить против законопроекта о пересмотре Договора Вайтанги (соглашение, регулирующее отношения между маори и представителями Великобритании). Несмотря на большое количество людей, полицейские не получили сообщений о каких-либо инцидентах на улице. Предполагается, что эта акция протеста в поддержку прав маори станет крупнейшей в истории Новой Зеландии.

Участники акции протеста несли с собой черно-красные флаги маори с белой полосой и кругом посередине, а также плакаты с лозунгом «Kill the Bill!», что переводится как «Убейте законопроект!».

«Сегодня вновь родилась нация маори, — заявила одна из участниц протестного движения. — Каждый, кто присоединился к этому маршу сегодня, надеюсь, осознает, чему сегодня привержены новозеландцы. Мы привержены будущему, в котором мы вернемся к реальности наших рангатир [вождей]».

Во время марша участники исполняли песни маори, сопровождая их танцами. В конце митинга, в котором также приняла участие избранная в сентябре королева маори Нга Вай Хоно и Те По, протестующие передали в парламент петицию с призывом отклонить законопроект «О принципах договора», предусматривающий пересмотр отношений между коренным народом Новой Зеландии и Великобританией. Этот документ к моменту передачи депутатам подписали 203 653 человека.

Спорный законопроект «О принципах договора» предусматривает пересмотр положений Договора Вайтанги 1840 года, который регулирует отношения между британской короной и маорийской общиной. Этот договор обеспечивал маори право на земли и защиту их интересов взамен передачи контроля над Новой Зеландией Великобритании. Предложенный закон расширяет эти права на всех жителей страны, что, согласно мнению представителей маори, угрожает их уникальному статусу коренного народа.

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Новая Зеландия Маори Протесты
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Комментарии
1
ixform
17 минут
не забудьте им отправить оружие и боеприпасы на соседний остров который будет нам помогать во всём
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