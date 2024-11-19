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Общество В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий число детей, которых можно взять под опеку

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий число детей, которых можно взять под опеку

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10 комментариев

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому одна семья не сможет взять под опеку больше трех детей. Текст законопроекта находится в электронной базе Думы.

Авторами проекта являются сенатор РФ Айрат Гибатдинов и депутат Госдумы Нина Останина. Согласно пояснительной записке, оформить опеку или попечительство граждане смогут не более чем над тремя детьми, не считая родных. Исключениями могут стать случаи, когда опеку берут над сестрами и братьями, а также над детьми, которых раньше воспитывали вместе.

Проект подразумевает, что одномоментно за один год можно будет взять под опеку только одного ребенка. В случае, если человек через год захочет воспитывать еще одного приемного ребенка, «будут созданы условия для контроля за условиями содержания ребенка со стороны органов опеки».

Уточняется, что за последние несколько лет преступлений, происходящих по отношению к детям со стороны опекунов, не становится меньше.

«Нередко основополагающим мотивом взять ребёнка под опеку становятся корыстные побуждения, что противоречит задачам государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству», — уточняется в пояснительной записке. Также подчеркивается, что в таких ситуациях часто большое количество детей остается без нормального обеспечения.

Закон в случае принятия начнет действовать 1 января 2026 года.

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Комментарии
10
hedgehog_
39 минут
не более трех голов, штук в одни руки
Гость
37 минут
Когда моему коту делать нечего, он тоже лижет %
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