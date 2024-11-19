В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий число детей, которых можно взять под опеку

Авторами проекта являются сенатор РФ Айрат Гибатдинов и депутат Госдумы Нина Останина. Согласно пояснительной записке, оформить опеку или попечительство граждане смогут не более чем над тремя детьми, не считая родных. Исключениями могут стать случаи, когда опеку берут над сестрами и братьями, а также над детьми, которых раньше воспитывали вместе.

Проект подразумевает, что одномоментно за один год можно будет взять под опеку только одного ребенка. В случае, если человек через год захочет воспитывать еще одного приемного ребенка, «будут созданы условия для контроля за условиями содержания ребенка со стороны органов опеки».