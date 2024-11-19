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Политика Зеленский представил «план устойчивости» Украины. В нем он снова отказывается проводить выборы

Зеленский представил «план устойчивости» Украины. В нем он снова отказывается проводить выборы

2 008
16 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский представил некоторые детали так называемого «плана устойчивости» страны. В нем он говорит, что «граждане обязаны пахать», а также отказывается проводить выборы до завершения конфликта.

Всего в тексте содержится 10 пунктов, ориентируясь на которые Зеленский собирается обеспечить «устойчивость» Украины. Отмечается, что гражданам придется много работать, Киев продолжит производить дроны и ракеты, а также что выборы в стране пройдут только после завершения конфликта.

Также в стране появится «министерство объединения Украины», кандидатуру на пост главы представят до конца года. Ожидается, что весь документ Зеленский обнародует в декабре.

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Комментарии
16
Игорь Протасов
1 час
Ему надо наоборот, поскорее организовать выборы и с честью проиграть их... это для него - наилучший выход и спасение от грядущего позора и забвения ( в лучшем случае)...
Ана нас
55 минут
Самый позорный правитель крайни
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