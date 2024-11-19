Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 749мм 86%
Подробнее
7 Пробки
USD 100,03
EUR 105,73
13 лет для Лавленцева
Новая ядерная доктрина
Дом Радио
Оплата лицом в метро стартует
Промышленный Петербург
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Происшествия Через забор и «злую собаку». В Петербурге накрыли теневых банкиров, обналичивших около миллиарда

Через забор и «злую собаку». В Петербурге накрыли теневых банкиров, обналичивших около миллиарда

3 790
11 комментариев

Полиция Петербурга вместе с сотрудниками ФСБ пресекла деятельность теневых банкиров. За подозреваемым пришлось лезть через высокий забор с предупреждением о злой собаке.

Правоохранители задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц, рассказала 19 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным полиции, схема у злоумышленников была следующей: безналичные средства граждан и юридических лиц переводили на счета фиктивных подконтрольных организаций, а затем под видом оплаты липовых сделок деньги обналичивали и возвращали клиентам. Конечно, за вычетом вознаграждения, которое составляло от 11 до 13 %.

По оперативным данным, через обнальщиков прошло порядка одного миллиарда рублей. Кадры задержаний и обысков опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В местах проживания фигурантов и в офисах полицейские обнаружили и изъяли 6,7 миллиона рублей, финансово-хозяйственные документы, печати различных организаций и другие доказательства.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Предполагаемых организаторов схемы отправили под домашний арест, а их сообщниц отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Петербург Обнальщики
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
274573038
1 час
Сообщницы ненадлежащего поведения?Это что новенькое
282694747
1 час
А вообще налоговую систему изменить нельзя?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Новости компаний
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
ТОП 5
Новости компаний
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11