Через забор и «злую собаку». В Петербурге накрыли теневых банкиров, обналичивших около миллиарда

Полиция Петербурга вместе с сотрудниками ФСБ пресекла деятельность теневых банкиров. За подозреваемым пришлось лезть через высокий забор с предупреждением о злой собаке.

Правоохранители задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц, рассказала 19 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным полиции, схема у злоумышленников была следующей: безналичные средства граждан и юридических лиц переводили на счета фиктивных подконтрольных организаций, а затем под видом оплаты липовых сделок деньги обналичивали и возвращали клиентам. Конечно, за вычетом вознаграждения, которое составляло от 11 до 13 %.