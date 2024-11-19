Утечка пропана произошла на проспекте Буденного. Причиной стал грузовик

КАМАЗ с утечкой пропана обнаружили в Красносельском районе города. На место выезжали сотрудники «ПетербургГаза». В пресс-службе организации 19 ноября «Фонтанке» пояснили, что произошло.

Вечером в понедельник диспетчерам поступила заявка об утечке газа из автомобиля. КАМАЗ был припаркован на проспекте Буденного, у дома 23, корпус 4.

Выяснилось, что в автомобиле установлено газобаллонное оборудование на метане, у которого заклинили сбросные клапаны. «Прибывшие спасатели перекрыли охранную зону», — уточнили в пресс-службе «ПетербургГаза».