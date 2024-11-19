Абонентам «МегаФон» сообщат, если по их паспортным данным оформят новую сим-карту

Оператор связи компания «МегаФон» внедряет новую функцию по информированию абонентов на случай, если неизвестные попробуют использовать паспортные данные клиентов для регистрации новой сим-карты. Сообщения абонентам будут приходить бесплатно, а функция заработает автоматически как для старых, так и для новых пользователей, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «МегаФона».

Сообщение придет в виде смс, письма на почту или пуш-уведомления на экран смартфона. Уведомление пользователь получит сразу, как только будет заключен новый договор с использованием паспортных данных. В сообщении появится информация о том, куда обратиться, если указанный номер не регистрировался его владельцем: придется прийти в салон с документами, после чего номер подлежит блокировке.