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Технологии Абонентам «МегаФон» сообщат, если по их паспортным данным оформят новую сим-карту

Абонентам «МегаФон» сообщат, если по их паспортным данным оформят новую сим-карту

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2 комментария

Оператор связи компания «МегаФон» внедряет новую функцию по информированию абонентов на случай, если неизвестные попробуют использовать паспортные данные клиентов для регистрации новой сим-карты. Сообщения абонентам будут приходить бесплатно, а функция заработает автоматически как для старых, так и для новых пользователей, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «МегаФона».

Сообщение придет в виде смс, письма на почту или пуш-уведомления на экран смартфона. Уведомление пользователь получит сразу, как только будет заключен новый договор с использованием паспортных данных. В сообщении появится информация о том, куда обратиться, если указанный номер не регистрировался его владельцем: придется прийти в салон с документами, после чего номер подлежит блокировке.

С 2025 года в силу вступают поправки в закон «О связи», которые регулируют работу рынка мобильной связи. Операторов обяжут сообщать клиентов о новых договорах.

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Комментарии
2
Кэп Y
21 минута
По-аккуратнее бы там Мегафон с внедрением... А то мне уже не первый день названивает их робот Валентина по подключению услуг и пытается добиться согласия... И общается с роботом-секретарем Евой...))) Кабы чего не вышло с этим ИИ...
Гость
14 минут
а банки сообщат когда кредит взяли, - отдавать то надо
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