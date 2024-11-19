Культура высших достижений. Самые дорогие билеты в театры в Петербурге

Источник: Валентин Барановский/"Коммерсантъ»







Туристический бум накладывается на рост числа «невыездных» обеспеченных горожан, результат — резкий рост платежеспособного спроса на популярные петербургские театры. «Фонтанка» искала самые дорогие билеты на высокую культуру.

Мариинский театр

Ближайший хит в главных петербургских театрах — «Лебединое озеро» в «главном» здании Мариинского театра 20 ноября. Билеты, что остались в продаже, начинаются от 2 500 рублей. Это будут, мягко говоря, не самые удобные места в третьем (самом верхнем) ярусе во втором ряду сбоку. Театр честно предупреждает: это места с ограниченной видимостью. В том же третьем ярусе, но по центру — от 5 тысяч даже в четвертом-шестом ряду. Бельэтаж сбоку (второй ряд) — 9 тысяч, по центру рядом с Царской ложей, но с ограниченным ее украшениями обзором, — уже 11 тысяч. Столько же — последний билет в партере в 12-м ряду (с расчетом на то, что перед вами будут сидеть только очень низкие люди, без шляпок и высоких причесок).

«Лебединое озеро» 29 ноября — уже событие посерьезнее. Там в главной партии будет Виктория Терешкина, одна из главных звезд Мариинского театра, и последние места на галерке — уже от 6 250 рублей. Чтобы все было нормально видно: бельэтаж — 11–13 тысяч, а самые дорогие места в партере — 15 тысяч.

Первый в длинной череде «Щелкунчиков» 1 декабря — от 5 тысяч до 14 тысяч в 13:00 и 6250-15000 — в 19:00. А заключительный в году в 19:00 31 декабря — 10 тысяч на галерке и 28 тысяч — в партере.

Чтобы попасть в главный театр Петербурга за недорого, надо идти прямо сегодня. Дают — при всем уважении — «проходную» (то есть, балет как балет, без особых звезд и ажиотажа) «Сильфиду». Минимальная цена — 1400 рублей — за места на третьем ярусе втором ряду «С ограниченной видимостью». Второй ярус посередине — 3000 рублей, но там вид тоже не ахти будет. Все хорошие места распроданы, но перекупщики не дремлют. Партер 1 ряд по 13 000 за место, 6 ряд — 6 500, милости просим.

На политически актуального сейчас «Мазепу» можно попасть в главный зал Мариинского театра 22 числа всего за 800 рублей (оперы традиционно дешевле балетов). Разумеется, это третий ярус, дальние ряды. Зато всего 4800 стоят пока билеты в царскую ложу на вполне приемлемый второй ряд. Самые дорогие места — 5800 — самый-самый первый ряд партера.

Большой драматический театр

В БДТ ближайшие доступные не у перекупщиков билеты — на 27 ноября «Преступление и наказание» — от 4 до 5 тысяч рублей. Чуть подальше — 1 декабря — «Три сестры», минимальная цена — 500 рублей. Максимум из того, что в продаже — 4 тысячи. «Гроза» — билеты остались только по 4-5 тысяч.

Но это все спектакли, на которые билеты купить легко. Совсем беда с крайне модными «Холопами» они есть только у перекупщиков от 3200 рублей и выше. А, например, на «Лето одного года» с Фрейндлих и Басилашвили кроме как у перекупщиков, билетов (цены стартуют с 9 тысяч и до 35) вообще нигде нет. И этому есть объяснение: в афише БТД этого спектакля на ноябрь-декабрь-январь нет. Разумеется, это липовые объявления, чтобы заманить простаков на громкие имена. Остерегайтесь подделок.

Александринский театр

Ближайший доступный официально спектакль на главной сцене — «Процесс» по Кафке 20 ноября. В наличии билеты и по 200 рублей далеко-далеко, и по 6 000 в Царской ложе. На «Преступление и наказание» 23 ноября — остался всего один билет в третьем ярусе с ограниченной видимостью, зато по 500 рублей.

«Маскарад» в постановке президента Александринского театра Валерия Фокина от тех же 200 рублей до 8 тысяч в Царской ложе, в партер мест уже нет.

Другие городские площадки

Михайловский театр

Ближайшее представление с доступными на официальном сайте билетами — 23 ноября «Собор парижской богоматери». Вечером билеты от 6500 на самом дальнем месте 3 яруса в третьем ряду с краю до 30 тысяч в ближайшей к сцене (над оркестром) ложе. Но они продаются только парами, так что 60.

Бюджетно в Михаловский можно сходить на «Сельскую честь» 26 ноября: плохие места от 1 000 рублей, прямо хорошие — первые ряды бельэтажа и бенуара — 5 тысяч. Самые дорогие — ложи у самой сцены по 15 000 за пару мест. Новогодний «Щелкунчик» 30 декабря — от 7 500 на галерке до 40 тысяч за место в первом ряду партера. Впрочем, в течении декабря на главный новогодний балет с культовым и самым узнаваемым безошибочно любым ребенком танцем феи Драже в Михайловский театр можно попасть и дешевле — от 6 до 30 тысяч.

Кроме «Большой туристической четверки» Петербургу есть, что показать. Менее раскрученные, но не менее прекрасные театра Петербурга почти всегда имеют в наличии билеты на любой кошелек.

Театр Комиссаржевской прямо сегодня «Мизантроп» Мольера — от 500 до 2500 рублей. Все остальные постановки, как, к примеру, «Живой товар» по Чехову 21 ноября по той же цене.

Театр Музыкальной комедии сегодня на оперетту Имре Кальмана «Принцесса цирка» (это там, где «Всегда быть в маске — судьба моя!») доступен от 1200 рублей за третий ряд на балконе до вполне ощутимых 4800 в партере. «Летучая мышь» Штрауса 21 ноября подешевле — от 900 до 4650 рублей. Самое дорогое, что там есть, пожалуй, премьера «Ромео и Джульетты» 2 января от 1500 до 8000 рублей.

Филармония — площадка уже более сложная, но не упомянуть ее нельзя. Ее репертуар слишком разнообразен, чтобы говорить о «средних» ценах. Там в главном зале можно и за 300 рублей послушать Государственный академический русский оркестр им.В.В.Андреева, а можно и Дениса Мацуева за 10 тысяч, и Спивакова за 15.

А 30 декабря будет сам маэстро Теодор Курентзис, и билеты него стартуют с 10 тысяч (это на хорах высоко и далеко) и финишируют 20 тысячами в партере.

Не так уж и дорого

Впрочем, если не забывать, что Мариинский театр - это одна из главных мировых площадок, уместно сравнить цены в нем с ведущими театрами мира.

Так, в миланском La Scala тот же самый «Щелкунчик» идет весь декабрь, и почти все билеты уже распроданы. В доступе есть лишь единичные билеты, например, за 214 евро в Ложе Зоны 1 (все хорошо видно и слышно) или 75 евро в Зоне 4, которая на сайте театра лаконично описана как «No visibilità/No view». Те, кто там побывал, говорят, что что-то разглядеть за эти 75 евро можно будет только стоя, и часто на цыпочках.

В Grand Opéra в Париже в декабре в афише Щелкунчиков нет, а все, на что можно купить билеты на балет — «Игра» композитора Микаэля Карлссона и хореографа Александра Экмана. Минимальная доступная цена — 70 евро, максимум — 260 евро. Напомним, в Opera Garnier есть места, где шансов увидеть сцену нет никаких. С февраля там начинаются «Онегин» и «Спящая красавица» — цены от 70 до 160 евро.

В лондонском Ковент-Гардене есть «Золушка», на которую самых хорошие места стоят 190 фунтов. В теории существуют места и за 10 фунтов, но видно там ничего не будет даже стоя на цыпочках.