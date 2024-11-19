Путин рассказал, при помощи кого Россия одержит победу

Россия в эти непростые времена выйдет с победой благодаря народу, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Встреча прошла 19 ноября в Кремле.

Нечаев выразил уверенность, что Россия выйдет с победой благодаря главе государства и его работе. На что Путин уточнил, что сделать это получится благодаря народу страны.