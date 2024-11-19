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Политика Путин рассказал, при помощи кого Россия одержит победу

Путин рассказал, при помощи кого Россия одержит победу

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43 комментария

Россия в эти непростые времена выйдет с победой благодаря народу, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Встреча прошла 19 ноября в Кремле.

Нечаев выразил уверенность, что Россия выйдет с победой благодаря главе государства и его работе. На что Путин уточнил, что сделать это получится благодаря народу страны.

Однако основным предметом разговора стал федеральный бюджет на ближайшие три года.

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Комментарии
43
alexadmin
1 час
"при помощи кого" == "за чей счет"?
Фокусник Данилин
1 час
Благодаря народу страны …. Мобилизация, что ли???…
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