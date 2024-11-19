Цивилева: экс-сотрудники ЧВК смогут получить статус ветерана СВО по свидетельству очевидцев

Минобороны, фонд «Защитники Отечества» и нотариальная палата разработали форму заявления очевидца, которое будет подтверждать факт нахождения сотрудника ЧВК на СВО, заявила статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева на совещании с участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 19 ноября. На основании этих свидетельств будет выдаваться удостоверение ветерана боевых действий. Форма уже согласована, передает ТАСС .

За нотариальное оформление письменных заявлений очевидцев взимается плата от 1,5 до 2 тысяч рублей, а поскольку таких свидетельств требуется несколько, общая стоимость услуги составит от 4,5 до 6 тысяч рублей. «Предлагаю участников СВО от подобных расходов освободить, конечно, при наличии документов, подтверждающих участие в СВО, то есть при предоставлении справки», — добавила Цивилева. По ее словам, Федеральная нотариальная палата поддержала эту инициативу, и теперь слово за Министерством юстиции.