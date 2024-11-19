Цивилева: экс-сотрудники ЧВК смогут получить статус ветерана СВО по свидетельству очевидцев

Свидетельства очевидцев станут основанием для получения бывшими сотрудниками частных военных компаний статуса ветерана СВО. Но их нужно будет оформить нотариально.
Минобороны, фонд «Защитники Отечества» и нотариальная палата разработали форму заявления очевидца, которое будет подтверждать факт нахождения сотрудника ЧВК на СВО, заявила статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева на совещании с участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 19 ноября. На основании этих свидетельств будет выдаваться удостоверение ветерана боевых действий. Форма уже согласована, передает ТАСС.
За нотариальное оформление письменных заявлений очевидцев взимается плата от 1,5 до 2 тысяч рублей, а поскольку таких свидетельств требуется несколько, общая стоимость услуги составит от 4,5 до 6 тысяч рублей. «Предлагаю участников СВО от подобных расходов освободить, конечно, при наличии документов, подтверждающих участие в СВО, то есть при предоставлении справки», — добавила Цивилева. По ее словам, Федеральная нотариальная палата поддержала эту инициативу, и теперь слово за Министерством юстиции.
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