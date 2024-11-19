С ветерком по гололедице. Петербуржцев предупреждают об ухудшении погоды

МЧС Петербурга предупреждает горожан об ухудшении погодных условий. В среду, 20 ноября, в городе будет ветрено и скользко.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», местами в Петербурге ожидаются ветер с порывами до 18 м/с и мокрый снег, налипающий на поверхности. На дорогах — гололедица, так что обстановка будет сложной, сообщают 19 ноября в пресс-службе МЧС.