С ветерком по гололедице. Петербуржцев предупреждают об ухудшении погоды

МЧС Петербурга предупреждает горожан об ухудшении погодных условий. В среду, 20 ноября, в городе будет ветрено и скользко.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», местами в Петербурге ожидаются ветер с порывами до 18 м/с и мокрый снег, налипающий на поверхности. На дорогах — гололедица, так что обстановка будет сложной, сообщают 19 ноября в пресс-службе МЧС.
С 9 часов утра 20 ноября и до 9 утра 21 ноября, по данным Гидрометцентра России, в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений и налипания мокрого снега. А с 10 часов утра и до 11 часов вечера 20 ноября — из-за усиления ветра.
Аналогичные предупреждения у синоптиков и для Ленобласти. Причем в прибрежных районах ветер может достигать и 20 м/с. Кроме того, в области возможны сильный снег и обледенение.
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