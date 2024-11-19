Один из десяти получит приз. Проголосуйте за лучший детский центр в Петербурге

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Помните, мы просили вас прислать нам названия компаний, которые вы бы назвали лучшими в номинации «Детский центр года»? На основе ваших голосов мы отобрали десятку финалистов. И теперь просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.

«Детский центр года» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и влияние» в 2024 году. Претендовать на попадание в финал могла любая компания, которая помогает развиваться нашим детям — в учебе, общении, спорте, творчестве. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:

Театральная студия для детей «Я — актер!»

Театральная школа-студия «Реплика у…»

СПб ГБУ «Приморский культурный центр»

Центр развития и коррекции речи «Детское Slovo»

Детская танцевальная студия Евгении Яковлевой Perfecto

Mazapark

Водный центр «Рыба-Kid»

Театр-студия «Горошины»

ОАНО «Сверхновая школа»

Гимнастический клуб Tavros

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какой центр вы и ваш ребенок знаете и любите больше всего? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.

Для того чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».