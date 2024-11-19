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Финансы Треть ипотечных заемщиков берут ипотеку по рыночным ставкам — чаще всего вынужденно

Треть ипотечных заемщиков берут ипотеку по рыночным ставкам — чаще всего вынужденно

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1 комментарий

По итогам 2024 года на долю ипотеки с господдержкой придется около 65 % в выдачах по России, а на рыночные программы — около трети. По оценке ВТБ, несмотря на заградительные рыночные ставки, некоторым россиянам все же приходится брать кредит на жилье на подобных условиях. Чаще всего это происходит в экстренных ситуациях и при острой необходимости — при создании семьи, рождении ребенка или переезде в другой город.

Как отметили аналитики банка, в основном такие сделки проходят в результате обмена одного объекта на другой с небольшой кредитной доплатой. Средний размер кредита по рыночным программам составляет около 3,8 млн рублей — это на 20 % ниже, чем в 2023 году. Первый взнос составляет около 30 % против 36 % в начале года. Если говорить о сумме взноса, то с января она выросла в среднем с 3 млн до 3,8 млн рублей.

В среднем россиянину, оформляющему дорогую ипотеку, 39 лет. Более половины таких клиентов состоят в браке, примерно у 40 % есть дети. 82 % таких заемщиков покупают квартиры средней площадью 46,1 кв. м.

— Рыночная ипотека с такими ставками сегодня непопулярна, ее не берут без острой необходимости, предпочитая копить деньги на вкладах, — говорит начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. — Тем не менее в экстренных ситуациях некоторые россияне все же прибегают к «дорогим» кредитам, рассчитывая быстро их погасить или рефинансировать.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Да, много вокруг теть, которые кнутом загоняют своих оленей брать ипотеку на любых условиях, потому что им остро необходимо переехать в Петербург. А лучше в Москву.
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