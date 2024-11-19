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Афиша Plus Татьяна Пигарёва расскажет о двойниках Дали, сервантесовской вобле и другие истории об Испании

Татьяна Пигарёва расскажет о двойниках Дали, сервантесовской вобле и другие истории об Испании

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1 комментарий

21 ноября в лектории отеля Indigo (ул. Чайковского, 17) состоится лекция-презентация книги Татьяны Пигарёвой «Испания от И до Я. Двойники Дали, сервантесовская вобла и другие истории заядлого испаниста».

Татьяна Пигарёва — испанист, кандидат филологических наук, искусствовед, журналист, куратор выставок, лектор, руководитель отдела культуры Института Сервантеса в Москве. Последняя из книг автора —«ИспаниЯ от И до Я» — стала бестселлером издательства «Слово» и вошла в лонг-лист Премии «Просветитель».

На лекции вы узнаете, как развивалось искусствоведение от «знаточества» XIX века до технологического переворота современности; об открытиях в искусствоведении; можно ли изучать искусство так же, как биологи исследуют живые организмы, а географы — новые земли; как революция в технических методах изменила работу искусствоведов и о многом другом.

«Мы поговорим о фресках Гойи, о Сервантесе в роли портретиста, о важности Бальзака для понимания „Герники“ Пикассо, а также о детской книжке „Проделки Софи“, которая помогла приблизиться к разгадке тайны Галы и Дали и обнаружить неизданные автографы и документы», — говорит Татьяна Пигарёва.

Начало встречи в 19:00, 18+

Подробности на сайте.

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Комментарии
1
Гость
2 часа
Жму "Купить билеты" - 1500р. В Маяковке бесплатно, однако...
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