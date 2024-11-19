Татьяна Пигарёва расскажет о двойниках Дали, сервантесовской вобле и другие истории об Испании

21 ноября в лектории отеля Indigo (ул. Чайковского, 17) состоится лекция-презентация книги Татьяны Пигарёвой «Испания от И до Я. Двойники Дали, сервантесовская вобла и другие истории заядлого испаниста».

Татьяна Пигарёва — испанист, кандидат филологических наук, искусствовед, журналист, куратор выставок, лектор, руководитель отдела культуры Института Сервантеса в Москве. Последняя из книг автора —«ИспаниЯ от И до Я» — стала бестселлером издательства «Слово» и вошла в лонг-лист Премии «Просветитель».

На лекции вы узнаете, как развивалось искусствоведение от «знаточества» XIX века до технологического переворота современности; об открытиях в искусствоведении; можно ли изучать искусство так же, как биологи исследуют живые организмы, а географы — новые земли; как революция в технических методах изменила работу искусствоведов и о многом другом.