Татьяна Пигарёва расскажет о двойниках Дали, сервантесовской вобле и другие истории об Испании

21 ноября в лектории отеля Indigo (ул. Чайковского, 17) состоится лекция-презентация книги Татьяны Пигарёвой «Испания от И до Я. Двойники Дали, сервантесовская вобла и другие истории заядлого испаниста».
Татьяна Пигарёва — испанист, кандидат филологических наук, искусствовед, журналист, куратор выставок, лектор, руководитель отдела культуры Института Сервантеса в Москве. Последняя из книг автора —«ИспаниЯ от И до Я» — стала бестселлером издательства «Слово» и вошла в лонг-лист Премии «Просветитель».
На лекции вы узнаете, как развивалось искусствоведение от «знаточества» XIX века до технологического переворота современности; об открытиях в искусствоведении; можно ли изучать искусство так же, как биологи исследуют живые организмы, а географы — новые земли; как революция в технических методах изменила работу искусствоведов и о многом другом.
«Мы поговорим о фресках Гойи, о Сервантесе в роли портретиста, о важности Бальзака для понимания „Герники“ Пикассо, а также о детской книжке „Проделки Софи“, которая помогла приблизиться к разгадке тайны Галы и Дали и обнаружить неизданные автографы и документы», — говорит Татьяна Пигарёва.
Начало встречи в 19:00, 18+
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