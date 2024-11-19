У юной фигуристки из России нашли допинг

У 15-летней российской фигуристки Надежды Понтелеенко обнаружили допинг. Как сообщает 19 ноября «Спорт-Экспресс» , анализ был взят в конце прошлого сезона, но конкретное запрещенное вещество не раскрывается.

Известно, что текущий сезон Надежда пропускает из-за медицинских ограничений, связанных с сердечными шумами. Тренер фигуристки Олег Татауров в интервью ТАСС, уточнил, что ее не допускали к тренировкам по рекомендации врачей.