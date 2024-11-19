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Спорт У юной фигуристки из России нашли допинг

У юной фигуристки из России нашли допинг

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17 комментариев

У  15-летней российской фигуристки Надежды Понтелеенко обнаружили допинг. Как сообщает 19  ноября «Спорт-Экспресс», анализ был взят в  конце прошлого сезона, но  конкретное запрещенное вещество не  раскрывается.

Результат проверки находится на стадии рассмотрения Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Возможной мерой наказания может стать дисквалификация спортсменки.

Известно, что текущий сезон Надежда пропускает из-за медицинских ограничений, связанных с сердечными шумами. Тренер фигуристки Олег Татауров в интервью ТАСС, уточнил, что ее не допускали к тренировкам по рекомендации врачей.

Ранее в 2024 году Понтелеенко заняла третье место на юниорском чемпионате России, а также продемонстрировала достойные результаты на ряде внутренних соревнований, включая «Волжский пируэт» и другие юниорские турниры.

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Комментарии
17
Ser_N0771
2 часа
опять дедушка блинчики разогрел грязными руками?
DanCitizen
2 часа
Какая неожиданность для российских спортсменов
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