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Общество Кремль показал официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Кремль показал официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

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31 комментарий

Официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представили 19 ноября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Как сообщает пресс-служба Кремля, в презентации участвовали министр культуры РФ Ольга Любимова и народный артист РФ Владимир Машков.

На логотипе изображен памятник «Родина-мать зовет!», посвященный героям Сталинградской битвы, георгиевская лента, а также прописаны слово «Победа» и число «80».

На церемонии демонстрации логотипа Владимир Машков отметил, что для всех россиян образ Родины-матери, который призывает своих сыновей и дочерей на битву с врагом, знаком с детства. Он отметил, что памятник стал символом несокрушимого духа народа и объединяет людей разных национальностей и вероисповедания.

Подробную информацию о мероприятиях юбилейного года, спецпроектах и различных акциях можно увидеть на официальном сайте празднования 80-летия may9.ru.

«Родина-мать зовёт!» — скульптура высотой 85 метров и весом около восьми тысяч тонн, композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Она была создана скульптором Евгением Вучетичем и инженером-конструктором Николаем Никитиным. Строительство монумента было начато в мае 1959 года и завершено 15 октября 1967 года.

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Комментарии
31
FedorGr
2 часа
Когда то в школе учился.. был вечер встречи с ветеранами Великой Октябрьской революции. И после вечера родилась одна мысль, что лет через 50 будут проводить вечера встречи с теми, кто видел живых ветеранов революции. Считаем: в 18 лет пошёл воевать. плюс 80.. Итого 98 лет. Многие ли дожили?
Komisar8488
2 часа
Опошлили все и Великую Победу тоже…
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