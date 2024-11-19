Кремль показал официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представили 19 ноября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Как сообщает пресс-служба Кремля, в презентации участвовали министр культуры РФ Ольга Любимова и народный артист РФ Владимир Машков.

На логотипе изображен памятник «Родина-мать зовет!», посвященный героям Сталинградской битвы, георгиевская лента, а также прописаны слово «Победа» и число «80».

На церемонии демонстрации логотипа Владимир Машков отметил, что для всех россиян образ Родины-матери, который призывает своих сыновей и дочерей на битву с врагом, знаком с детства. Он отметил, что памятник стал символом несокрушимого духа народа и объединяет людей разных национальностей и вероисповедания.

Подробную информацию о мероприятиях юбилейного года, спецпроектах и различных акциях можно увидеть на официальном сайте празднования 80-летия may9.ru.

«Родина-мать зовёт!» — скульптура высотой 85 метров и весом около восьми тысяч тонн, композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Она была создана скульптором Евгением Вучетичем и инженером-конструктором Николаем Никитиным. Строительство монумента было начато в мае 1959 года и завершено 15 октября 1967 года.