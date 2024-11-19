Александр Овечкин оформил дубль, побил кучу рекордов, а потом травмировался в матче НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» забил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2). Встреча проходила в Солт-Лейк-Сити в ночь рано утром 19 ноября по московскому времени.

Благодаря двум шайбам 39-летний Овечкин установил сразу несколько достижений. С 15 голами он возглавил таблицу лучших снайперов сезона в НХЛ. У Сэма Райнхарта (29 лет, «Флорида Пантерз») и Леона Драйзайтля (29 лет, «Эдмонтон Ойлерз») по 13 голов.

Также Александр Овечкин побил рекорд легендарного Горди Хоу в НХЛ, державшийся 55 лет. Россиянин забросил 15 шайб за 15 матчей в 39-летнем возрасте. Горди Хоу в 1969 году за 15 встреч забросил 14 шайб в таком же возрасте.

Ну и самое главное, Овечкин стал еще ближе к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Для того, чтобы обойти легендарного канадца и стать величайшим снайпером в истории НХЛ, Александру осталось забить 27 голов.

Но есть и проблема. В конце матча Овечкин получил неприятную травму колена после столкновения с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лед с помощью партнеров, а позже ушел в раздевалку.