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Спорт Александр Овечкин оформил дубль, побил кучу рекордов, а потом травмировался в матче НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль, побил кучу рекордов, а потом травмировался в матче НХЛ

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6 комментариев

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» забил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2). Встреча проходила в Солт-Лейк-Сити в ночь рано утром 19 ноября по московскому времени.

Благодаря двум шайбам 39-летний Овечкин установил сразу несколько достижений. С 15 голами он возглавил таблицу лучших снайперов сезона в НХЛ. У Сэма Райнхарта (29 лет, «Флорида Пантерз») и Леона Драйзайтля (29 лет, «Эдмонтон Ойлерз») по 13 голов.

Также Александр Овечкин побил рекорд легендарного Горди Хоу в НХЛ, державшийся 55 лет. Россиянин забросил 15 шайб за 15 матчей в 39-летнем возрасте. Горди Хоу в 1969 году за 15 встреч забросил 14 шайб в таком же возрасте.

Ну и самое главное, Овечкин стал еще ближе к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Для того, чтобы обойти легендарного канадца и стать величайшим снайпером в истории НХЛ, Александру осталось забить 27 голов.

Но есть и проблема. В конце матча Овечкин получил неприятную травму колена после столкновения с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лед с помощью партнеров, а позже ушел в раздевалку.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил после игры, что Овечкин проходит обследование. Больше о характере травмы станет известно в среду, 20 ноября.

Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет 22 ноября дома против «Колорадо Эвеланш». После 18 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» идет на первом месте в Восточной конференции с 27-ю очками.

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Комментарии
6
Ser_N0771
43 минуты
а почему до сих пор он играет за Вашингтон?
Гость
16 минут
То ли дело на Украине! На Украине хоккея нет - и точка.
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